Vom 20. bis 24. September 2021

Andere in den Blick nehmen

Wir wollen mit dem Sponsorenlauf, so Schulleiter Matthias Landsberg, nicht nur unseren Förderverein unterstützen. Wir nehmen auch wieder Andere in den Blick, die unsere Hilfe gebrauchen können. Unser Lauf heißt deshalb: Helfen! „AHR“ber sicher!, weil wir die Grundschule Bad Neuenahr unterstützen wollen, die durch die Hochwasserkatastrophe in unseren Sommerferien sehr schlimm getroffen worden ist.

Es war noch nicht einmal 10:00 Uhr als ich die Schillerschule erreichte. Die motivierende Musik zum „Warm-up“ unter Anleitung von Schulleiter Matthias Landsberg für die 56 Erstklässler war nicht zu überhören. Sie konnten es kaum erwarten an den Start zu gehen.

Voller Elan und hochmotiviert

ging es vom Schulhof und über den Fritz Steinhoff Weg auf der ca. 320 m Laufstrecke zurück zum Schulhof. Die Laufzeit beträgt 1,5 Stunden sagte Schulleiter Matthias Landsberg.

Klar, er lief Runde um Runde mit. Das gefiel den Kindern.

Weiter geht es mit dem Sponsorenlauf

» Am Dienstag, 21. September läuft der Jahrgang 4 //

» Am Donnerstag, 23. September der Jahrgang 2 //

» Am Freitag, 24. September der Jahrgang 3

Den Abschlussbericht mit weiteren Fotos finden Sie nach dem 24. September hier auf Lokalkompass.

