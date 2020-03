Melanchthon-Haus - Kleistraße 8, 59427 Unna Sonntag, 08. März 2020 – 18:00 Uhr

Knapp 80 Mitglieder aller Mannschaften

waren zur Jahreshauptversammlung der SGM-Fußballer gekommen. Nach 2 Jahren Vakanz hat es endlich geklappt die Position des 1. Abteilungsleiters neu zu besetzen. Roman Spielfeld wurde einstimmig von den stimmberechtigten Mitgliedern gewählt. Bisher war er Personalunion für die Ämter: 3. Abteilungsleiter und Sportlicher Leiter verantwortlich.

Weitaus mehr Mitglieder

als in der Vergangenheit nahmen die Berichte der einzelnen Gruppen zur Kenntnis: Holger Schwill berichtete von einer stabilen Kassenlage der Senioren - das setzte sich auch bei den Zahlen der Jugend und Alt-Herren fort. Die Junioren haben alle Altersgruppen (neuerdings nicht mehr die B-Jugend) am Start. Und das sogar ohne Bildung von Spielgemeinschaften.

Eindeutiges zukünftiges Ziel

ist die sportliche Entwicklung weiter zu verbessern. Dazu gehört auch wieder kontinuierlich Spieler für den Senioren-Bezirksliga-Kader zu qualifizieren. Der zuvor von den Jugendlichen gewählte Jugendausschuß wurde von der Versammlung bestätigt. Zur Wahl standen turnusmäßig Reiner Rehkop als 1.Jugendleiter und Reinhard Kontze als Geschäftsführer. Dieser löst nach 28 (!!) Jahren in diesem Amt Günter Richter ab. Richters Verdienste wurden mit langanhaltenden Beifall gewürdigt.

Die Alt-Herren sind aktuell Stadtmeister

auf dem Feld und zuletzt erst im Kreispokal-Halbfinale gescheitert. Matthias Stork als Obmann berichtete von vielen Veranstaltungen auf und außerhalb des Spielfelds. Er konnte als jahrelangen Geschäftsführer Rüdiger Noltemeier verabschieden und als dessen Nachfolger Markus Rustemeier nennen. Auch auf der Position des 2. Obmann gab es eine Veränderung. Jan Grassat ist nunmehr sein Vertreter.

Die Damen kämpfen weiterhin

mit einem kleinen Kader. Trainer Martin König glaubt aber dies mittelfristig verändern zu können.

Natürlich überragte beim Senioren-Bericht der

Aufstieg der 1. Mannschaft in die Bezirksliga

dazu war eine einzigartige Sieges-Serie und ein gewonnenes Entscheidungsspiel vor rund 1.300 Zuschauern erforderlich. Da beide Spieler-Trainer (Marco Köhler und Marvin Schmidt) auch für die kommende Saison zugesagt haben, ist das Ziel ein gefahrloser Tabellenplatz in dieser - und vielleicht dann eine noch ambitioniertere Platzierung im neuen Spieljahr.

Das auch die 2. und 3. Mannschaft in ihren Ligen um den Aufstieg derzeitig mitspielt, führt der Verein auf eine sportliche Fortentwicklung im letzten Jahr zurück. Den Trainern Peter Abel und Chris Kaiser ist es gelungen, in ihren Teams die Spieler des TuS Alteheide zu integrieren, die sich zum Saisonstart der SGM angeschlossen haben. In der Breite sind die Senioren nunmehr verbessert aufgestellt. Bei den Schiedsrichtern wünscht sich Obmann Peter Hiddemann dringend Zuwächse. Noch wird das benötigte Kontingent erfüllt.

Weitere Wahlergebnisse im Überblick

Als Nachrücker für den neuen 1.Vorsitzenden fand Dirk Rekowski als 3 .Abteilungsleiter das Vertrauen der Versammlung, wie auch Geschäftsführer Holger Schwill, der in Personalunion auch weiterhin die Kassengeschäfte führt. Die Position des 2. Abteilungsleiters stand diesmal nicht zur Wahl. Sie wird weiterhin von Yannick Reimann eingenommen, der gekonnt und zügig die kurzweilige Versammlung moderierte. Dabei wurde auch aufgezeigt, welche Pläne der neue Vorstand verfolgt - sportlich wie wirtschaftlich.

Abschließend konnte sich das eingespielte Helfer-Team hinter dem gewählten Vorstand über Anerkennung und Präsente freuen: Rüdiger Noltemeier, Klaus Schluckebier, Falk Peking, Karl Rummel, Achim Kirchner, Max Schäfer-Franke, Elfi Küpper, Rafael Franke und Peter Hiddemann, um stellvertretend nur einige verdiente Vereinsmitglieder zu nennen.

Lobende Worte von Moderator Yannick Reimann gab es auch für die Unterstützung von Sponsoren, die den Massener Weg mit gehen und ohne die so manche Veranstaltung nicht denkbar ist. Er stellte zum Abschluss dieses Abends fest:

Die Massener Fußballer gehen gut aufgestellt in die Zukunft

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: Jahreshauptversammlung 2020 der Massener Fußballer