Die JSG Unna/Billmerich, der erfolgreichste Mädchenfußballverein im Kreisgebiet, sucht noch Mädchen der Jahrgänge 2008 und jünger für die E- und D-Juniorinnen.

Auch in dieser Saison bietet die JSG wieder Mädchen in allen Altersklassen die Möglichkeit in reinen Mädchenmannschaften der schönsten Sportart der Welt nachzugehen.

Das Schnuppertraining findet in der 2. und 3. Ferienwoche jeweils mittwochs um 18:00 Uhr und freitags um 16:30 Uhr auf der Sportanlage Unna-Süd statt.

Das Training leiten qualifiziert Trainerinnen, die in selbst in der Bezirksligadamenmannschaft von Rot-Weiß Unna aktiv sind.

Aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist eine vorherige Anmeldung beim Leiter Mädchenfußball der JSG, Andreas Weiß unter andreasweiss@unitybox.de oder 0171 9523112 erwünscht.