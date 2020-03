Bei der Jahreshauptversammlung des TLV Rünthe wurden die Vorsitzende, der Schriftführer und ein neuer Kassenprüfer gewählt.

Die Vorsitzende Katja Höper wurde ebenso wie der Schriftführer Uwe Mohr mit überwältigender Mehrheit im Amt bestätigt. Willi Plazar gab den Staffelstab als Kassenprüfer an Hardy Kelch weiter. In ihrem Jahresbericht berichtete die Vorsitzende über eine erfreuliche Entwicklung bei der Mitgliederzahl. Nach Rückgängen in den letzten Jahren konnte die Mitgliederzahl erstmalig wieder von 459 auf 481 gesteigert werden. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen wuchs von 137 auf 161. Ihren Anteil daran hatte die neue Gruppe für Tanzmäuse unter der Leitung von Melina Hachenberg.

Weiter berichtete die Vorsitzende darüber, dass die Sporthalle des TLV Rünthe in der Overberger Str. 62 einen neuen Innenanstrich erhielt. „Die Badminton-Gruppe sucht noch Mitspieler. Interessierte können mich gerne unter der Telefonnummer 0 23 89 / 92 24 57 anrufen. Ich vermittele dann den Kontakt“, warb Katja Höper für die sportliche Variante des Federballs. Eine besondere Anerkennung schenkte die Versammlung dem Ehrenvorsitzenden Manfred Filipponi. Im Bergkamener Jubiläumswald pflanzt der TLV Rünthe ihm zu Ehren einen Baum.