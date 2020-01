La-Ola-Soccer-Halle Massener Str. 116 Samstag, 11. Januar 2020 bis Sonntag 12.. Januar 2020

36 Mannschaften und fast 500 Spielerinnen

aus dem Bundesgebiet waren wieder mit ihren Trainern und begleitenden Fans in die Unnaer Soccer-Halle gekommen um den „Opel-Jonas-Damen-Winter-Cup“, dieses seit 16 Jahren traditionellen Turniers, zu gewinnen.

Das Finale konnte TSV Solingen II mit 4:0 gegen SSV Rhade II gewinnen. Der Platz drei ging an SSV Rhade I die das Spiel mit 1:0 gegen SG Essen-Schönebeck für sich entscheiden konnten.

Die weiteste Anreise zu diesem zweitägigen Turnier hatte aus Berlin der Adlershofer BC. Dabei waren auch um nur einige Beispiele zu nennen: Eintracht Braunschweig, TV Jahn Delmenhorst, TuS Berne aus Hamburg, SG Eversburg aus dem Osnabrücker Land. Zu den den heimischen Mannschaften gehörten: Hammer SpVg, SuS Rünthe und SG Massen.

Wir haben in den Vorbereitungen alles getan, so der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Peter Hiddemann und sind mit dem Ablauf des Turniers zufrieden. Die Zuschauer bekamen von den knapp 500 Spielerinnen spannende Spiele zu sehen. Schneller Fußball bei wenigen Unterbrechungen. Pro Begegnung wurden 10 Minuten non-stop durchgespielt:. Vier Spielerinnen und Torfrau. Es gab „Fliegende Wechsel“ denn die Spielerinnen konnten in unbegrenzter Anzahl ausgetauscht werden. Der Ball war bei den netzumrandeten fünf Courts immer im Spiel. Ausgespielt wurde bis zum letzten Platz.

Es wurde hart aber auch fair gespielt, sagten die Schiedsrichter. Ein guter Härtetest für die Spielerinnen und eine gute Information für die Trainer, die sich mit ihren Teams in der Vorbereitung auf die 2.Serie der Meisterschafts-Saison befinden.

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: „Opel-Jonas-Damen-Winter-Cup“ der Sportgemeinschaft Massen 2020