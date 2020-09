Am 28.08.20 wurde Egbert Teimann vom Aufsichtsrat der UKBS offiziell in den „endgültigen“ Ruhestand verabschiedet.

Egbert Teimann betreute seit 1980 die UKBS in Presse-Angelegenheiten. Auch nach der Verabschiedung in 2003 vom Kreis Unna in den Ruhestand, organisierte er weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit für die UKBS.

Neben dem Dank des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung wurde Herr Teimann vom Direktor der Verbandes der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen Herrn Alexander Rychter mit der silbernen Ehrennadel für besondere Verdienste ausgezeichnet.