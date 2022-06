Mit seinem Motorrad Yamaha DT125R fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Wuppertal am Sonntagabend, 26. Juni, gegen 21.40 Uhr aus Langenberg kommend auf der Bonsfelder Straße in Richtung Nierenhof in Velbert-Langenberg.



In Höhe der Einmündung Uferstraße überholte er einen in gleicher Richtung vorausfahrenden weißen Mini-Van Fiat Doblo. Dabei bemerkte der Zweiradfahrer zu spät, dass der 60-jährige Fiat-Fahrer aus Velbert mit dem Kleinlastwagen an dieser Stelle nach links abbiegen wollte, um im

Einmündungsbereich der Uferstraße zu wenden. Als der 16-Jährige die Absicht des Fiat-Fahrers erst beim Überholen erkannte, führte er nach eigenen Angaben eine Notbremsung durch. Dabei verlor er aber die Kontrolle über das Motorrad. Das Hinterrad brach aus und kollidierte mit der seitlichen

Fahrzeugfront des Doblos. Daraufhin stürzte der junge Zweiradfahrer mit seiner Maschine auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er, nach notärztlicher Erstversorgung, mit einem Rettungswagen in eine Hattinger Klinik gebracht werden musste, wo er zur stationären ärztlichen Behandlung blieb. Der Fiat-Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. An den zwei Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 2.500

Euro.