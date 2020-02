Langenberg. Der Illustrator und Buchautor Quint Buchholz war zu Gast in der Grundschule Kuhstraße. Hier stellte er, den mit viel Aufmerksamkeit lauschenden Kindern, sein gänzlich „actionfreies“ Buch „Der Sammler der Augenblicke" vor. Immer wieder machte der Autor den Kindern Mut, den eigenen Träumen zu folgen. Er zeigte ihnen ein Bild seines Schulzeugnisses, auf dem er in Kunst nur ein „ausreichend“ hatte. Trotzdem ist er Künstler geworden.

Neben vielen Fragen kam auch die Frage nach seinen immer wieder auftauchenden Kühen in seinen Bildern auf. Darauf antwortete Buchholz : „Ich mag Kühe, für mich sind das fantastische Tiere. Deswegen bin ich auch sehr froh, heute an der Kuhstraße zu sein.“ Passend dazu zeigte er sein vorletztes Bild, das eine Gruppe von Kühen auf dem Weg zur Weide zeigte.

In Kooperation mit der Buchhandlung Schmitz in Essen Werden präsentierte die „Lesende Grundschule Kuhstraße“ , den bekannten Maler, Illustrator und Schriftsteller Quint Buchholz in einer Lesung.

Bekannt wurde Quint Buchholz vor allem durch Illustrationen von über 40 Büchern, beispielsweise „Sofies Welt“ oder Büchern von Amos Oz, Stephen Hawking oder Elke Heidenreich. Als Autor veröffentlichte Quint Buchholz viele eigene Werke, zum Beispiel „Der Sammler der Augenblicke“.

Buchholz erhielt zahlreiche Auszeichnungen, wie den französischen Preis für das beste Kinderbuch des Jahres, den amerikanischer Ehren-Preis für das beste ausländische Buch und den italienischen Sonderpreis für das beste illustrierte Kinderbuch.