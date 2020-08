Das nächste Orgelkonzert in St. Michael findet am Samstag, 22.08.2020 um 19:30 Uhr, statt. Es spielt Prof. Wolfgang Seifen aus Berlin. Das Konzert ist ein reines Improvisationskonzert in verschiedenen musikalischen Stilen aus unterschiedlichen Zeitepochen. Die einzelnen Formen und Stile werden aus dem Barock, der deutschen Romantik, der Spätromantik und der französischen Romantik sein. Prof. Seifen gilt als einer der profiliertesten Organisten auf dem Gebiet der Improvisation. Herzliche Einladung an alle Musikfreunde! Der Eintritt ist frei.