Gestartet ist auch in diesem Jahr der Vorverkauf für die Trödelmeile und den Trödelmarathon in Neviges.

„Die Planung erfolgt nach den Corona-Bedingungen, die wir auch schon im September 2021 bei dem Trödelmarathon angewendet haben“, so Thomas Bellers, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Neviges.

Das bedeutet, dass die Trödelstände wieder mit Abstand platziert werden und es wahrscheinlich auch eine allgemeine Maskenpflicht geben wird.

Reduzierte Anzahl von Ständen

„Durch die Abstände zwischen den Ständen wird es auch wieder eine reduzierte Anzahl von Ständen geben. Wir gehen davon aus, dass es rund 120 Trödelstände sein werden“ so Bellers weiter.



Die Preise bleiben zu 2021 unverändert.



Der Einzelplatz kostet 35 Euro, wer mehr als einen Platz bucht, bezahlt nur noch 30 Euro pro Stand.

Hinzu kommt noch eine Reinigungskaution in Höhe von 10 Euro pro Stand, die am Veranstaltungstag zurückgezahlt wird, wenn man seinen nicht verkauften Trödel wieder mitgenommen hat.

Wunschplatz auf Nevigeser Trödelmeile

Die Möglichkeit, sich seinen Wunschplatz auszusuchen, bleibt weiter bestehen.

Die Trödelscheine können entweder beim Nevigeser Reisedienst (Im Orth 8, in 42553 Velbert) oder per E-Mail unter: info@nevigeser-reisedienst.de erworben werden. Bei Bestellungen per E-Mail werden die Trödelscheine mit einer Rechnung zugesendet und müssen binnen sieben Tagen bezahlt werden. Hierfür wird ein Zuschlag von 1 Euro erhoben.