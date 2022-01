Am Sonntag, 9. Januar, gegen 14 Uhr kam es auf dem Tenderingsweg im Bereich des Taucherparkplatzes in Voerde zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

In diesem Zusammenhang wird ein gelber Kastenwagen (Mercedes Vito oder ähnlich, Farbe möglicherweise schon leicht verblichen) mit roter "Sinalco" Werbung gesucht. Das Fahrzeug weist möglicherweise geringfügige Beschädigungen am linken Seitenspiegel auf.



Firmenwagen im Privatbesitz?

Ermittlungen bei der Firma "Sinalco" verliefen bisher negativ, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass das vormalige Firmenfahrzeug mittlerweile in Privatbesitz ist. Daher fragt das Verkehrskommissariat in Dinslaken: Wer fährt einen solchen gelb-roten Kastenwagen beziehungsweise kennt jemanden, der einen solchen besitzt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde unter Tel. 02855/96380.