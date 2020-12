Nach nur drei Monaten Planungs- und Bauzeit konnte die Interimslösung für die Kindertagesstätte in Spellen am Standort Gymnasium Voerde baulich fertiggestellt werden.

Die Grundlage für die Betreuung der Kinder ab Januar 2021 ist mit der Aufstellung der Modulbauten gelegt. Bis zur Eröffnung werden nun die weiteren Vorbereitungsarbeiten erledigt, wie beispielsweise die Einrichtung der neuen Räumlichkeiten ab nächster Woche, für die der Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD) als Betreiber bereits in den Startlöchern steht. In der Zwischenzeit gehen die Arbeiten am Außengelände weiter.

Somit kann den Eltern, die bisher noch keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder erhalten haben, wie von der Stadt Voerde zugesagt und im dritten Elternbrief vom 18. November angekündigt, ein kurzfristiges Angebot für einen Kindergartenplatz unterbreitet werden.

Alle Eltern und Interessierten, die bezüglich der Interimslösung für die Kindertagesstätte Spellen weitere Informationen benötigen, können sich entweder direkt an den Träger CJD (Frau Witt – Tel. 0160/93312461 – voerde@cjd.de) oder an die Stadt Voerde (Frau Willam – Tel. 02855/80620 – kita-anmeldung@voerde.de) wenden. Nähere Informationen erhält man auch auf der städtischen Internetseite unter www.voerde.de/de/adressen/cjd-kindergarten-spellen.