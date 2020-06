Am Dienstag, 30. Juni, führen Kranarbeiten am Kauflandgebäude dazu, dass die Fahrbahn auf eine Fahrspur verengt wird.

Die Arbeiten werden voraussichtlich zum frühen Nachmittag beendet sein. Der Gehweg an der Wittener Straße auf der zum Kauflandgebäude liegenden Seite kann für die Dauer der Arbeiten nicht genutzt werden. Die Fußgänger werden gebeten die Querungsmöglichkeit an der Kreuzung Garten-/ Wittener Straße oder die Fußgängerampel in Höhe der Commerzbank zu nutzen.