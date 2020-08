Schon am Samstag, 2. August, also vor zwei Wochen, gab es im Platsch Musik auf die Ohren. Da spielten das "Walkin’ White Trio" für die Badbesucher im Rahmen des "Summer Vibes". Foto: Jarych Coole Klänge, kaltes Wasser und Karibikgefühl mit echter Tropenhitze: Die Veranstaltungsreihe "Summer Vibes" im Ennepetaler Freibad Platsch nähert sich dem Ende und bisher ist es fantastisch gelaufen.

Von Nina Sikora

Eigentlich ist dies die Zeit, in der Sir Jesse Lee Davis im Hülsenbecker Tal beim Musikpicknick die Leute mit seiner Musik unterhalten sollte. Vergangenen Samstag, 8. August, spielte er aber - coronabedingt - stattdessen im neuen Naturfreibad in Ennepetal und ganz ehrlich: Irgendwie passen die soulige Stimme des Amerikaners aus Gevelsberg und der Reggaesound besser hierher. Urlaubsfeeling pur bei den "Summer Vibes". Sommerwetter, Strandatmosphäre und seicht wogende Wellen im ungechlorten Wasser trugen dazu bei. Nur der salzige Geschmack des kühlen Nass fehlte, sonst hätte man sich tatsächlich wie in Jamaika am karibischen Strand fühlen können.

Letzte Chance

Am heutigen Samstag, 15. August, gibt es noch einmal die Möglichkeit die „Summer Vibes“ zu genießen. Nach den ersten beiden Open-Air-Konzerten am Sonntag, 2. August, mit dem „Walkin’ White Trio“ und am Samstag, 8. August, mit dem „Sir Jesse Lee Davis Trio“, zieht der Veranstalter, die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG, eine durchweg positive Bilanz.

"Wir sind durchaus zufrieden mit den beiden bisherigen Veranstaltungen. Der Termin am 8. August war ja sogar schon am ersten Tag ausverkauft. Der Künstler, der an diesem Tag aufgetreten ist, ist aber auch bekannt in der Region, und das wundervolle Wetter hat noch zusätzlich dazu beigetragen", erzählt Felix Ronge, Eventmanager der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG, der WAP glücklich.

Heute Konzert

Das Konzert am kommenden Samstag soll die erfolgreiche Reihe unter freiem Himmel abrunden. Es erwartet die Besucher „Luc Packlidat und Freunde“. Von 15 bis 18 Uhr präsentiert die Band selbstkomponierte Songs und bekannte Hits in Reggae-, Rock- und Pop-Versionen. Eine gute Nachricht hat Felix Ronge für alle, die an diesem Samstag noch dabei sein wollen: "Ja, es gibt noch Karten."

Weitere Events geplant

Und dann erzählt der Summervibes-Mitorganisator der WAP noch Folgendes: "Viele würden sich so einen Freibadtag mit Livemusik öfters wünschen." Das ist leicht zu glauben. Und wird es in Zukunft mehr davon geben? In diesem Jahr wahrscheinlich nicht, denn die Saison geht nicht mehr all zu lang: "Wir planen aber einiges für die Saison 2021. Karibische Party, After-Work-Partys, Volleyball-Turnier, Summer Vibes 2021", verrät Felix Ronge der WAP. Natürlich ist für das Freibad-Programm noch nichts in trockenen Tüchern, immerhin ist nächstes Jahr noch weit hin und auch Corona noch immer ein Thema. Aber vorsichtige Vorfreude ist angebracht.

"Summer Vibe" am Samstag

Jetzt gilt es erst mal den letzten "Summer Vibe" am heutigen Samstag zu genießen. Liegestühle und Sitzsäcke stehen bereit. Ebenso die Band und einiges für das Leibliche Wohl.

Für die „Summer Vibes“ ist nur der reguläre Freibadeintritt zu zahlen: 4,50 Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder/Jugendliche bis 15 Jahre. Es ist ratsam, die Tickets online zu kaufen. Wer sich spontan entscheiden möchte, kann den Eintritt auch vor Ort bezahlen, aber: „Wenn die maximale Personenzahl erreicht ist, können wir leider keine weiteren Personen hereinlassen“, so Felix Ronge. Tickets gibt's online auf der Homepage des Platsch unter www.platsch-en.de