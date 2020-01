Am 15. Februar startet die Veranstaltungsreihe „Open Stage – Streetstyle“ in das Jahr 2020. Die Zuschauer dürfen sich erneut auf handgemachte Musik und Kleinkunst in gemütlicher Atmosphäre im Schwelmer Jugendzentrum, Märkische Straße 16, freuen.

Ziel der Veranstaltungsreihe ist es seit mittlerweile drei Jahren, einerseits der Kultur der Straße eine Bühne zu geben, das heißt jungen Talenten ein Podium zu bieten, und andererseits Jugendlichen sowie jungen und junggebliebenen Erwachsenen neue Kunstformen und Künstler bekannt zu machen.

Der Schwelmer Musiker Daniel Hinzmann führt durch den Abend und organisiert die Veranstaltung zusammen mit der mobilen aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Schwelm. Beim ersten "Acoustic Evening" im neuen Jahr stehen Pia Klein, "Meet me at five" und "Bilstein & Dunkel" auf der Bühne.

"Bilstein & Dunkel": eine Band mit hohem musikalischem Anspruch

„Bilstein & Dunkel“ sind Sebastian, Joshua, Leon und Jan aus Wuppertal. Ihre Lieder erzählen vom Leben, von geteilten Erfahrungen oder einfach vom letzten Sommer. Unstimmigkeiten darüber, wie viel Lebenserfahrung ein Mensch in den Mittzwanzigern gesammelt haben darf, verblassen augenblicklich, wenn die Texte und Harmonien von "Bilstein & Dunkel" den Raum erfüllen. Lange Zeit wandelten Sebastian Bilstein und Joshua Dunkel als Duo auf akustischen Wegen. Sie sind zusammen aufgewachsen, und so war die Musik schon immer der Klebstoff ihrer Freundschaft und sie konnten als gut eingespieltes Team viele Song-Slams und die Herzen so mancher Zuhörer für sich gewinnen.

Als der Multiinstrumentalist und „Jugend Musiziert“-Gewinner Leon Mucke ihnen im Sommer 2017 begegnete und den Bassisten Jan Kortwig mit ins Boot brachte, war schnell eine Band mit hohem musikalischem Anspruch geboren. Als Ergebnis sind "Bilstein & Dunkel" jetzt wandelbarer und energiegeladener als je zuvor. Die Fortschritte ihrer Musik haben sie auf dem Debütalbum "Nachtflug" festgehalten, das im November erschienen ist.

Infos zur Veranstaltung

Einlass zur Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro an der Abendkasse. Musiker aus der Umgebung, die selbst einmal an der „Open Stage“ teilnehmen möchten, können sich unter danielhinzmann-music@gmx.de mit einer Hörprobe bewerben.