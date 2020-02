„Wir haben im vergangenen Jahr ein wunderschönes Heimatfest mit sehr vielen Besuchern gefeiert.“ In der positiven Einschätzung des Heimatfestes 2019 war sich Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock mit Vertretern all jener Einrichtungen einig, die sich rund um das Heimatfest engagieren und die sie jetzt zum Gespräch ins Rathaus eingeladen hatte.

Und noch etwas war allen Teilnehmern der Runde – DACHO, Schausteller, Stadtverwaltung (mit Ordnungsamt, Immobilienmanagement und Feuerwehr), Technische Betriebe Schwelm, Polizei, Technisches Hilfswerk – gemein: Dass Schwelm nicht nur die Stadt der kurzen Wege, sondern auch der schnellen Verständigung ist, weil beim Heimatfest alle an einem Strang ziehen.

Die Bürgermeisterin lädt jedes Jahr zu solch einer „Nachlese“ ein, die alle Aspekte des Heimatfestes und der Kirmes prüfend in den Blick nimmt. Das berührt auch Fragen von Sicherheit, Jugendschutz und Sauberkeit. Mit dem Rückblick verknüpft sich stets der Ausblick auf das bevorstehende Heimatfest, das diesmal vom 4. bis 8. September stattfindet, und die Frage, ob am Konzept etwas geändert werden sollte.

Das diesjährige Gespräch

Das Resümee des diesjährigen Gesprächs lautete: Alle Beteiligten bewerteten das Heimatfest 2019 als allgemein ruhige Veranstaltung. So hat sich der Sicherheitsdienst aufs Neue bewährt. Auch wenn dies im lebhaften Zuschauerandrang vielleicht nicht jedermann erkannt haben mag: Für die DACHO sind die Fahrer der Heimatwagen nach eigenen Angaben dank des Sicherheitsdienstes noch nie so sicher wie im vergangenen Jahr durch das Nadelöhr Kirchstraße gefahren. Der Jugendschutz war auch 2019 wieder erfolgreich am Start.

Die DACHO wird auf ihrer Jahreshauptversammlung in diesem Monat das Heimatfestmotto 2020 wählen. Die Festzugleitung stellt die Bildung einer Arbeitsgruppe mit erfahrenen Bürgern in Aussicht, die sich um die Reduzierung von Lücken bemüht.

Der Baubeginn von Kulturhaus und neuem Rathaus in diesem Jahr werde den Kirmesrundlauf nicht gefährden. Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock versichert: „Wir werden trotz Baustellen eine wunderschöne Kirmes haben.“

95 Prozent werden am gewohnten Platz stehen

So haben alle Verantwortlichen gemeinsam eine Lösung entwickelt, der zu Folge, so Schausteller-Sprecher Dirk Wagner, auf der Schwelmer Kirmes nur ein einziges Fahrgeschäft weniger als üblich zu verzeichnen sein wird. „Hier und da“ positionieren sich einige Beschicker auf der Schwelmer Kirmes räumlich anders als sonst, aber 95 Prozent der Geschäfte stehen am gewohnten Standort, und so erwartet die Besucher eine Heimatfestkirmes, für die nun unter anderem der obere Wilhelmplatz stärker genutzt werden wird. Diese Veränderungen habe man, soweit schon bekannt, mit den betreffenden Schaustellern bereits auf dem Weihnachtsmarkt 2019 in Hagen besprochen, erläuterte Christian Rüth, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, zu dem auch das Ordnungsamt gehört. In Kürze wird der Öffentlichkeit ein Plan der Schwelmer Kirmes 2020 im Überblick präsentiert.

Während des Kirmesaufbaus wird die Arbeit auf den Baustellen ruhen; ebenso an den fünf Heimatfesttagen ab Mittag. Die Kirmes beginnt dann täglich um 14 Uhr.

Familien dürfen sich wieder auf den „Familientag“ freuen, der sich bewährt hat und am Heimatfestdienstag angeboten wird (14 bis 17 Uhr).

Dass die Schausteller 2019 eine „sehr ordentliche“ Kirmes erlebt haben und zufrieden waren, zeige sich, so Schausteller-Sprecher Dirk Wagner, an der Vielzahl der Bewerbungen für die diesjährige Schwelmer Kirmes.

Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock informierte abschließend darüber, dass das Seniorencafé zum Heimatfest auch in diesem Jahr stattfinden werde.