Die Weihnachtszeit bedeutet für viele Bürger eine gemütliche Zeit im Kreise lieber Menschen. Auch wenn die Anzahl der Menschen, die zusammen feiern dürfen, in diesem Jahr begrenzt ist, planen doch viele ein Weihnachtsfest im engsten Familienkreis. Aber was ist mit denjenigen, für die das nicht möglich ist?

Die Mitarbeiterinnen im Seniorenbüro der Stadt Sprockhövel hören von vielen, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie soziale Kontakte, das Miteinander in verschiedenen Gruppen und die Abwechslung im Alltag vermissen. Und jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür. „Ich werde dieses Jahr zu Weihnachten allein sein“ sagt so mancher und fürchtet sich davor, dass im wahrsten Sinne des Wortes eine „stille Nacht“ bevorsteht.

Lichtblick in dieser schwierigen Zeit

Als Lichtblick in dieser schwierigen Zeit möchte die Stadt Sprockhövel diejenigen, die sich in der Advents- und Weihnachtszeit allein fühlen, mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedenken.

Wer Mitbürger kennt, die sich freuen, wenn jemand an sie denkt, informiert bitte die Mitarbeiterinnen des Seniorenbüros. Wer selbst Weihnachten allein verbringt, darf sich auch gerne bis zum Dienstag, 15. Dezember, melden.

Ansprechpartnerinnen im Seniorenbüro sind