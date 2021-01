Die EN Baskets Schwelm rangieren nach dem Sieg am vergangenen Wochenende und den Resultaten der Parallel-Spiele auf dem vierten Platz der ProB-Nordstaffel. Das Team um die Co-Kapitäne Khartchenkov/Fiorentino waren dreimal hintereinander erfolgreich und erwarten nun eine etwas turbulentere Woche.

Zunächst fahren die Blau-Gelben am heutigen Sonntag nach Stahnsdorf, müssen dann am Mittwoch, 27. Januar, auswärts in Sandersdorf auflaufen und empfangen schließlich am Samstag, 30. Januar, in der heimischen Schwelm ArENa die Iserlohn Kangaroos.

Die TKS 49ers, früher RSV Eintracht Stahnsdorf, gehörten in der Saison 2019/2020 zu den Teams, die sich eher in Richtung Playdowns orientierten und lange Zeit stark abstiegsgefährdet waren. Für die aktuelle Spielzeit haben sie sich neu aufgestellt und zeigen unter ihrem Coach Vladimir Pastuschenko einen sehr ansehnlichen Basketball, der auch recht erfolgreich ist. Zu Beginn der Meisterschaftsrunde konnten die Stahnsdorfer einige Hochkaräter der Liga ausschalten, sind aber in den letzten Wochen etwas anfälliger geworden. Überraschend verloren die TKS 49ers am vergangenen Sonntag in Wedel und wollen nun in eigener Halle wieder Meisterschaftspunkte sammeln. Angeführt von einem starken litauischen Point-Guard Babkauskas und vielen Akteuren, die ihre Rolle verstanden haben, sind sie in der Saison 2020/2021 zuhause bisher unbezwungen geblieben.

Baskets-Sieg in der Hinrunde

In der Hinrunde konnten die EN Baskets in der Schwelm ArENa einen wichtigen Sieg einfahren und dabei fast durchgehend die Partie kontrollieren. TKS-Aufbauspieler Babkauskas wurde damals von David Ewald verteidigt und im Wirkungskreis stark eingeschränkt. Ewald wird nach einer Blessur am Unterschenkel leider angeschlagen in das Spiel gehen. Ebenso hat es Milen Zahariev erwischt.

Der bulgarische Flügelspieler laboriert an einer Fußverletzung und ist ununterbrochen in ärztlicher Behandlung. Sein Einsatz am Sonntag ist mehr als fraglich.

Das Spiel der TKS 49ers gegen die EN Baskets Schwelm beginnt am heutigen Sonntag, 24. Januar, um 16 Uhr und wird via Livestream auf der Facebook-Seite der Gastgeber übertragen.