Wie jedes Jahr seit 2001 haben die 15 Frauen der "AdvEN+Werkstatt" auch im vergangenen Dezember selbst hergestellte Produkte und liebevoll gestaltete Geschenke auf dem Schwelmer Weihnachtsmarkt verkauft.



Der Erlös der verkauften Produkte wird traditionell für gute Zwecke gespendet. So sind seit Anfang der Aktion insgesamt schon 35.231 Euro für unterschiedliche Organisationen und Einrichtungen zusammen gekommen.

Erlös an "Chance"

Im Januar ging der Erlös in Höhe von 2.019 Euro an den gemeinnützigen Verein "Chance", vertreten durch den gebürtigen Schwelmer Jens Bergmann. Mit dem Geld wird ein Projekt in Peru unterstützt: 35 Hektar Regenwald können für ein Jahr geschützt und gleichzeitig den Menschen vor Ort dadurch Arbeit geboten werden.

Mit diesem Ergebnis steht die Teilnahme auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt fest.