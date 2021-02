Am 30. Januar 1951 haben Cilli und Jupp Hendrix aus Weeze-Hülm den Bund fürs Leben geschlossen, so dass sie nun auf ihre 70-jährige Ehe anstoßen können. Die Jubilare erfreuen sich am schönen Schmuck der Nachbarschaft, der sogar aus der Ferne gut erkennbar ist.

Bei bester Gesundheit durften sie nun ihre Gnadenhochzeit begehen. Gerne hätten sie bereits jetzt ihren Festtag mit allen Freunden, Verwandten und Nachbarn gefeiert.

Foto:privat