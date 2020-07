Wer vergangene Woche auf dem Wochenmarkt in Weeze nach Gemüse Ausschau hielt, wurde vielleicht mit einem Gewinn überrascht:



WEEZE. Aufgrund der coronabedingten Absage der Weezer Straßenparty konnte die Sommerverlosung des Weezer Werberings nicht wie gewohnt stattfinden. Unter Berücksichtigung der Beschränkungen beschloss der Vorstand darum, die Sommerverlosung auf dem Markt durchzuführen. Rund 120 Preise wurden durch eine Ziehung durch den Vorstand des Weezer Werberings an die Kunden und Kundeninnen aus Weeze und der lokalen Umgebung ausgeschüttet.

Die Hauptgewinne waren zwei Gutscheine in Höhe von je 250 Euro, die vom Weezer Werbering zusätzlich für die Sommerziehung zur Verfügung gestellt wurden. Darüberhinaus gab es zahlreiche Gutscheine und Sachpreise zu gewinnen.

Mit ihren gesponserten Preisen trugen die Werbering-Mitglieder dazu bei, dass eine Gewinnsumme von mehreren Tausend Euro an die Kunden und Kundinnen der Mitgliedsgeschäfte ausgeschüttet werden konnte. Die nächste Ziehung der Jahresverlosung des Weezer Werbering erfolgt im Januar 2021 in der „Alten Schmiede“ an der Wasserstraße.