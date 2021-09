WETTER. Ein 27-jähriger Taxifahrer transportierte am Sonntag, gegen 01.00 Uhr, eine Frau und einen Mann, von der neuen Ruhrbrücke zum Oberberger Weg. In der Straße Vogelsang, etwa auf Höhe der Georg-Müller-Straße, forderte das Paar den Fahrer auf anzuhalten. Zu diesem Zeitpunkt zeigte das Taximeter einen geringen Bargeldbetrag an. Als der Fahrer das Taxi zum Stehen brachte, flüchtete das Paar fußläufig in den Oberberger Weg, ohne die Rechnung zu begleichen.

Der 27-Jährige nahm unmittelbar die Verfolgung auf und es gelang ihm, den Mann festzuhalten. Dies bemerkte die Frau, sie holte ein Messer aus ihrer Handtasche und war dieses ihrem Mann zu. Das Messer landete auf dem Boden, dennoch ließ der Taxifahrer den Mann los. Der Unbekannte schnappte sich das Messer und beide Personen flüchteten in unbekannte Richtung weiter.

Personenbeschreibung



Der Mann ist Anfang 20 Jahre und etwa 1.70 Meter groß von schmaler Statur. Er hat blonde kurze Haare und trug ein rotes Oberteil.

Die Frau wird ebenfalls auf Anfang 20 Jahre geschätzt und ist zirka ca. 1.70 Meter groß. Ihr Körperbau ist sehr schmal. Sie hat lange braune Haare und trug eine weiße Tasche/Umhängetasche bei sich.

Eine Fahndung nach den Beiden verlief bisher negativ.