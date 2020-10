In der Orthopädischen Klinik Volmarstein gilt ab dem 2. November ein Besuchsverbot.

„Mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Fallzahlen müssen wir leider zu dieser Maßnahme greifen, um unsere Patienten und unsere Mitarbeitenden zu schützen“, erklärt Matthias Mund, Geschäftsbereichsleiter der Klinik. In besonderen Fällen ist ein Besucher pro Tag erlaubt. Dies gilt für Patienten, die länger als sieben Tage in der Fachklinik bleiben müssen, für Patienten die minderjährig sind, eine Behinderung haben oder an Demenz erkrankt sind. „Wir danken allen Patienten und deren Angehörigen für ihr Verständnis“, betont Matthias Mund.