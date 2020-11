Im Kreis Soest ist der 14. Todesfall in Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen. Eine 72-Jährige aus Wickede ist am 4. November verstorben. Außerdem wurden 29 Neuinfektionen registriert, und zwar in Bad Sassendorf (1), Erwitte (2), Geseke (1), Lippetal (2), Lippstadt (10), Möhnesee (1), Rüthen (1), Soest (6), Warstein (1), Werl (1) und Wickede (3).



Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 5. November, 14 Uhr, 1.183 (Vortag 1.154). Als genesen gelten 843 Menschen (Vortag 812). 326 sind aktuell infiziert (Vortag 329).

32 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon sieben auf der Intensivstation. 14 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die kreisweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach aktuellen Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 74,9. Das teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Anröchte: 4 aktuell Infizierte (6), 12 Genesene (10); Fälle insgesamt: 16

• Bad Sassendorf: 8 aktuell Infizierte (7), 14 Genesene (14); Fälle insgesamt: 22 (21)

• Ense: 9 aktuell Infizierte (10), 14 Genesene (13); Fälle insgesamt: 23

• Erwitte: 24 aktuell Infizierte (22), 40 Genesene (40), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 65 (63)

• Geseke: 18 aktuell Infizierte (19), 67 Genesene (65); Fälle insgesamt: 85 (84)

• Lippetal: 9 aktuell Infizierte (8), 32 Genesene (31); Fälle insgesamt: 41 (39)

• Lippstadt: 108 aktuell Infizierte (111), 214 Genesene (201); Fälle insgesamt: 322 (312)

• Möhnesee: 4 aktuell Infizierte (3), 30 Genesene (30), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 35 (34)

• Rüthen: 16 aktuell Infizierte (15), 35 Genesene (35); Fälle insgesamt: 51 (50)

• Soest: 43 aktuell Infizierte (40), 119 Genesene (116); 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 163 (157)

• Warstein: 25 aktuell Infizierte (25), 71 Genesene (70), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 99 (98)

• Welver: 3 aktuell Infizierte (3), 26 Genesene (26), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 31

• Werl: 36 aktuell Infizierte (39), 136 Genesene (132); 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 176 (175)

• Wickede: 19 aktuell Infizierte (21), 33 Genesene (29); 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 54 (51)

Von Positivfällen betroffen sind drei Schulen in Geseke, Lippstadt und Wickede (Ruhr).

Alle erforderlichen Maßnahmen wurden eingeleitet. Die Testergebnisse für eine wegen Corona geschlossene Kindertageseinrichtung in Lippstadt liegen vor. 94 fielen negativ aus, zwei positiv. Für diese beiden Infektionsfälle gibt es eine Quarantäneverlängerung.

Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.