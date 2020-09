Arnsberg. Beim „Tag des offenen Ateliers“, Sonntag, 27. September, 12 bis 17 Uhr, dürfen Interessierte, den Künstlern mal über die Schulter schauen. Dazu können Werkstätten in Arnsberg, Bestwig, Meschede und Brilon besucht werden.

Insgesamt 15 Künstler*innen sind in diesem Jahr mit dabei und öffnen ihre Türen. Mit dabei sind: Norbert Baumeister & Heike Wiegand-Baumeister, Dieter Blefgen & Julia Brümmer, Eva Lohage sowie Dieter Sterenborgaus Arnsberg. Lutz Bernsau, Ursula Kosse, Angela Ortkemper-Wagner sowie Monika Vossaus Brilon. Ingrid Bechtloff, Anke Kemper, Christoph Mause und Claudia Stormaus Meschede und Hartmut Richard Schröger aus Eslohe.

Aufgrund der derzeitigen Situation ist ein Besuch der Ateliers in diesem Jahr jedoch nur nach Anmeldung bei der Tourist-Info „Rund um den Hennesee“ unter Tel. 02904/712-810 möglich. Die Kunstinteressierten bekommen dann für jedes Atelier Zeitfenster zugewiesen und können so ganz individuell ihre Ateliertour planen. Das Besondere: Während des Zeitfensters bietet sich durch die starke Einschränkung der Besucherzahlen umso mehr Gelegenheit, mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Mehr Informationen finden Interessierte unter www.aufuruhr-sauerland.de. In den Ateliers muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Bei verändertem Infektionsgeschehen besteht das Risiko einer kurzfristigen Absage der Veranstaltung.