Am 6. November gegen 14:20 Uhr betraten zwei bisher unbekannte Männer ein Juweliergeschäft an der Marsstraße in Xanten und ließen sich von der Geschädigten Goldschmuck zeigen. Während der Warenpräsentation riss ein Täter der Geschädigten ein Armband aus der Hand, griff sich zwei weitere Schmuckstücke und flüchtete gemeinsam mit seinem Mittäter aus dem Verkaufsraum.

Die Polizei beschreibt das weitere Geschehen so: Die Geschädigte verfolgte den Täter mit dem entwendeten Schmuck über die Gasthausstraße bis zu einem dortigen Parkplatz, verlor ihn dort jedoch aus den Augen. Einem Zeugen aus dem Nachbargeschäft, der auf die Tat aufmerksam geworden war, gelang es auch nicht, die flüchtigen Täter zu stellen.

Die Täter konnten durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: 1. Person: männlich, ca. 168 cm groß, mittelblondes kurzes lockiges Haar, bekleidet mit einem Kapuzenshirt und einer beige/olivfarbenen Jeansjacke. 2. Täter: männlich, südosteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Augen, ca. 178 cm groß, schwarzes kurzes Haar, bekleidet mit einer schwarzen Kunstlederjacke und einer dunklen Hose. Beide Täter sprachen gutes Deutsch und traten sehr höflich auf.

Durchgeführte Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ergreifung der Täter. Die Ermittlungen dauern noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Xanten unter der Rufnummer 02801/7142-0 entgegen.