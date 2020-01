Xanten. Am Samstag, 18. Januar, ab 21 Uhr können die Gäste des Plaza del Mar, Freizeitzentrum Xanten, „Live-Musik im Hafen Xanten“ erleben und genießen. Mike Morrigan und Andy Völker, zwei ebenso gefühlvolle wie auch temperamentvolle Gitarren und dazu Gesang und Percussion: das sind die „Gentle Bandits". Inzwischen bereits ein absoluter Geheimtipp, rauben sie die Herzen der Zuhörer mit Charme und purer Lebensfreude. Die „Gentle Bandits“ präsentieren ausgewählte Hits der 70er, 80er und der Neuzeit in einem akustisch beeindruckenden Gewand, machen Lust auf Mitsingen und -Feiern oder laden einfach nur zum Genießen ein. Wer zu ihrem Konzert kommt, wird eine unvergessliche Zeit erleben und das Lebensgefühl unterschiedlicher Musik-Epochen (wieder-)entdecken. Es spielen gestandene Musiker mit jahrelanger Live-Erfahrung und Spaß an der Musik, die ihre Lieblingssongs aus den 70ern und 80ern nicht einfach nur vom Barhocker runterspielen, sondern dem jeweiligen Zeitgeist auch die nötige Portion Leben einhauchen.