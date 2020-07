Der nächste Sonntag, 2. August, ist in der Evangelischen Kirchengemeinde in Xanten von vielen verschiedenen Veranstaltungen geprägt. Um 11 Uhr ist Gottesdienst in der Kirche am Markt mit Pfarrer Willnauer-Rosseck.

Es sind ausreichend Plätze ausgewiesen. Es wird zwar nicht gesungen, aber die Musik der Orgel lädt zum Hören und Nachdenken ein. Betreten des Kirchraumes mit Mund-Nasen-Schutz ist dringend geboten. Am Sitzplatz kann dieser abgenommen werden. Neu ist, dass im Anschluss an den Gottesdienst das Kirchencafé mit Schutzregelungen möglich ist. Nähere Angaben dazu erfahren Gottesdienstbesucherinnen und Besucher am Ende des Gottesdienstes.

Kindergottesdienst

Der Kindergottesdienst der Gemeinde findet um 11 Uhr auf der grünen Wiese der Evangelischen Kindertagesstätte "Arche", Heinrich-Lensing-Str. 61, statt. Diesmal geht es um zwei Frauen, die sich stark machen für das Leben, Pua und Schifra. Mit Campingdecke oder Klappstuhl sind Abstände auf der Wiese gut einzuhalten, so dass auch gesungen wird. Kinder und ihre Familien sind herzlich willkommen.

Orgelsommer-Konzert

Ebenfalls am Sonntag, 2. August, findet um 16 Uhr das zweite Konzert im Rahmen des Orgelsommers in der Kirche statt. Gast an der Orgel ist Mathias Staut aus Issum. Der Kirchenmusiker bringt ein Programm mit dem Leitmotiv "Bewahre uns, Gott" zu Gehör. Außerdem wird er mit kleinen Variationen einige besondere Register der Orgel erleben lassen und dies moderieren. - Ein Gelegenheit, die von Organisten sehr geschätzte Königorgel einmal auch anders zu erleben und zu verstehen. Der Eintritt ist kostenlos.

Mit eine Spende am Ausgang kann das Kulturprogramm in der Kirche unterstützt werden. In der Kirche stehen ca 70 Plätze zur Verfügung. Es gelten dieselben Regelungen wie bei Gottesdiensten in der Kirche. Einlass ist ab 15.30 Uhr.