Die Stadtbücherei Xanten ist aufgrund des derzeitigen Lockdown geschlossen, aber wir sind mit unseren „Medien to go…“ auch weiterhin zu unseren üblichen Öffnungszeiten für Sie da. Sie können in unserem Bibliothekskatalog bequem von Zuhause recherchieren und Ihre Medienwünsche per Mail oder telefonisch uns mitteilen. Die Medienaus- und Rückgabe erfolgt über unser Fenster hinter der Bücherei.

Selbstverständlich können Sie mit Ihrem gültigen Büchereiausweis unsere Onleihe nutzen. Mit Ihrer Lesernummer und ihrem Geburtsdatum können Sie sich anmelden und kostenlos Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendmedien, Hörbücher, Musik, Videos und viele Zeitungen und Zeitschriften herunterladen und zu Hause nutzen.

Die Stadtbücherei Xanten ist Mitglied im Onleihe Verbund Niederrhein.



Die Onleihe funktioniert ähnlich wie die Stadtbücherei: Ein Titel lässt sich nur von einer Person gleichzeitig entleihen. Bei mehreren Exemplaren können entsprechend viele Nutzer ausleihen. Ein entliehenes eMedium können Sie jedoch kostenlos vormerken.

Für die Onleihe benötigen Sie entweder ein Mobilgerät, eBook-Reader, Tablet oder einen PC/Laptop mit Internetzugang sowie einen gültigen Büchereiausweis der Stadtbücherei Xanten.

Hier ist der Link: www.niederrhein.onleihe.de

Gutes Gelingen und viel Freude beim Lesen eines oder mehrerer der vielen Tausenden von Büchern!