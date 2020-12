In der Stadtbücherei Xanten hält sich ein Monster auf?

Ganz genau!

Und es bringt etwas mit für kleine und große Menschen, die sich in der Pandemie Unterstützung wünschen.

Bis zum 19.12.2020 könnt, ihr liebe Kinder, an dem Projekt "Mein Corona-Monster und ich" teilnehmen.

Gestaltet eure eigene Corona-Monster und lasst sie Teil einer Ausstellung in der Stadtbücherei werden!!!

Das Projekt ist initiiert von Norma Ingenfeld, Studierende der Kunsttherapie/-pädagogik.

Ihr geht es geht darum, sich eine helfende Figur in Form eines Monsters zu erschaffen. Dabei hilft ein Steckbrief, den die Studentin entwickelt hat. Auf einem beigefügten Papierbogen bietet sie Platz für die Gestaltung des imaginären Monsters. Mit Unterstützung der Stadtbücherei Xanten wird das Projekt in den nächsten Wochen und Tagen in die Tat umgesetzt.

Die Veranstalterinnen freuen sich auf viele Teilnehmer*innen!!!

Das Monster erwartet euch und Sie in der Kinderbuchabteilung und verbirgt Monster-Post in sich!

Die Materialien werden in einem Umschlag gesammelt ausgegeben.

Der ganze Umschlag kann sehr gerne mit nach Hause genommen und dort in Ruhe bearbeitet werden.

Im Eingangsbereich der Stadtbücherei wird der komplette Umschlag mit Inhalt entgegengenommen.

Öffnungszeiten Stadtbücherei Xanten:

Dienstag bis Freitag nachmittags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Mittwoch 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Samstag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Kontakt unter: Norma.Ingenfeld@studi.hks-ottersberg.de