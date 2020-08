Blühstreifen am Straßenrand - Pflege der Artenvielfalt auf relativ schmalen Raum

Seidem der Landesbetrieb Straßenbau NRW keine chemische Mittel mehr einsetzt, blüht der Straßenrand auf. Bunt und vielfältig. Von dem intensiven Blau der Wegewarte, dem Ockergelb des Rainfarns, dem Weiß der Schafgarbe oder dem Rot des Klees erfreut eine Palette von Farben die Augen des Betrachters und lockt verschiedene Insekten an. Dies zudem vom Frühling bis zum Herbst, ohne Einwirkung des Menschen. Aus verkehrstechnischen Gründen muss der nur ca. 1,50 m Randstreifen zwar hin und wieder gemäht werden. Doch es ist erstaunlich, wie schnell er wieder nachwächst, ggf. noch vielfältiger als vorher. Die abgebildeten Wildkräuter,-blumen wurden auf dem Streifen von der Einmündung Heinrich-Lensing-Straße / Augustusring lediglich bis etwa zur Bushaltestelle fotografiert. Selbst im Winter bieten die Überreste der Blühenden Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten. Auch die Landwirtschaft legt nun auch Blühstreifen am Rande der Felder an, um die Artenvielfalt zu pflegen.

Bitte beachten Sie, dass einige der Pflanzen gefährlich für Menschen und Haustiere sein können. Bleiben sie daher lieber Betrachter als Betatscher.

Außer den Blühpflanzen wachsen dazwischen auch diverse Gräser. Leider fehlen mir botanische Fachkenntnisse. Aber ich lerne noch.