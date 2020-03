Gebühren für verschmutzte Pkw-Parkplätze?

Für einen Arztbesuch in Xanten parkte ich meinen Pkw auf der Klever Straße. Dann ging ich zu dem Parkautomaten, um die Parkgebühr zu bezahlen. Er befindet sich unter einem Laubbaum. Vor dem Automaten erblickte ich eine Vielzahl von unregelmäßigen, weißen Flecken. Eindeutig, Hinterlassenschaften von Krähen, die in der Baumkrone nisten. Die Gefahr von oben beschmutzt zu werden, ist daher fast schon amtlich. Hier sollte die Stadt handeln. Sie könnte z. B. den Parkautomaten "außer Betrieb" setzen. Stattdessen die kostenlose Parkscheibenregelung einführen, mit dem Hinweis: „Parken auf eigene (Beschmutzungs)-Gefahr“

Es gibt sicherlich wichtigere Sachthemen in der Welt, im Land und auch in Xanten. Doch, ob das Corana-Virus-Thema auch im nächsten Frühjahr noch brisant sein wird, ist nicht sicher, im Gegensatz zu den beschriebenen Folgen der alljährlich wiederkehrenden, streng geschützten Krähenpopulation.