Neugierige Blicke, überraschte Passanten und staunende Kinderaugen: So verlief das plötzliche Erscheinen vom Ruhrwa(h)l am Niederrhein. Vor kurzem ist der neue Botschafter der Informationskampagne „Mach es zu deinem Revier“ zur ersten Direktwahl vom Ruhrparlament unangekündigt in der Xantener Südesee aufgetaucht.

Noch ein Einsatz ohne große Vorankündigung folgt Ende dieser Woche. Hinweise, wo der Ruhrwa(h)l auftauchen kann, liefern die Social Media-Kanäle des Regionalverbandes Ruhr. Weitere Infos auf www.ruhrwahl.de und www.rvr.ruhr