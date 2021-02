Leserin Sieglinde Holter hat den Kaffee auf! Nach diversen Artikeln und Rundfunkbeiträgen schreibt sie diesen Leserbrief an die lokalen Medien ...

"44,4 Prozent Steuererhöhung für jeden Hausbesitzer und jeden Mieter einer Wohnung - 34,6 Prozent Steuererhöhung für die Landwirtschaft - 11,8 Prozent Steuererhöhung für Handel und Gewerbe.

Ist das wirklich gerecht? Ist das wirklich notwendig? Wie ist es dazu gekommen? Wie stehen wir da im Vergleich mit den Nachbarkommunen?

Der Bürgermeister sagt: Es wäre ein moderater und ausgewogener Vorschlag. Dies ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Denn Häuslebauer, Mieter und Landwirte werden ganz deutlich stärker, ja sogar viel stärker herangezogen als Handwerk und Gewerbe. Ist das gerecht und ausgewogen?

Während wir alle gerade in diesen Zeiten sparen und unsere Ausgaben im Griff halten müssen, wirft die Stadt anscheinend das Geld bei Großprojekten raus und ist auch ansonsten sehr freizügig bei ihren Ausgaben. In früheren Zeiten gab es bei der Stadt ein Sparsamkeitsgebot. Gilt dieser Grundsatz heute nicht mehr? Hier müsste zuerst einmal abgewogen werden, was man sich leisten kann und was man im Moment vielleicht noch einmal zurückstellen sollte.

Zuerst müsste, wie bei jeder Privatperson, ernsthaft gespart werden und zum Zweiten die starke Personaldecke überprüft werden. In der letzten Amtszeit des Bürgermeisters wurden zig neue Stellen bei der Stadt und dem DBX geschaffen. War das notwendig?

Leider müssen alle Xantener Bürgerinnen und Bürger diese Steuererhöhungen zahlen und akzeptieren, obwohl viele von ihnen (fast die Hälfte) diesen Bürgermeister nicht gewählt haben."

Sieglinde Holter, Xanten