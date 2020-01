Ich bin Eva und möchte mich kurz vorstellen:

Vom Rheinland nach Teneriffa: Seit März 2017 ist die wunderschöne Insel meine neue Wahlheimat. Ich lebe und arbeite als Social Media Managerin auf der Insel des ewigen Frühlings. Von diesem Lebenswandel, dem Auswandern, meiner neuen Art zu arbeiten und meinen Abenteuern möchte ich hier im Lokalkompass berichten.

Ich habe es geschafft, mir ein selbstbestimmtes und ortsunabhängiges Leben zu ermöglichen und möchte all diejenigen von euch, die ein solches Leben auf Teneriffa oder einem anderen Fleckchen auf der Erde führen möchten, ermutigen, möglichst bald den ersten Schritt zu tun.

Bevor ich meinen Wunsch nach einem freien selbstbestimmten Leben und einem Ortswechsel vor einigen Jahren umsetzte, habe ich Vollzeit als angestellte Social Media Managerin in Köln gearbeitet. Schon seit langer Zeit wollte ich ein Leben auf Teneriffa führen, dabei aber nicht meinen Job aufgeben, sondern in Teilzeit weiterarbeiten. Von diesem Idee musste ich erstmal meinen Chef und den CEO überzeugen und auch eine Job-Sharing-Partnerin finden, mit der ich mir meine Aufgaben teilen kann. Nach zahlreichen Meetings und Verhandlungen, erhielt ich das OK und meinen Teilzeitvertrag. Das eigentlich sehr traditionelle Unternehmen ermöglicht mir das Arbeiten in Teilzeit aus dem Homeoffice auf Teneriffa. Ich habe fast geweint vor Glück!

Und sonst so?

Ich bin eine absolute Sonnenanbeterin. Scheint die Sonne, will ich jede Minute draußen verbringen. Auf Teneriffa bin ich da genau richtig! Outdoor-Sportarten wie Wandern, Klettern und Kitesurfen begeistern mich. All das kann ich auf Teneriffa nach Feierabend oder am Wochenende erleben. Die Insel ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber und Sport-Fans.

Ansonsten bin ich gerne unter Freunden, am liebsten auf einem Festival oder Konzerten. Ich koche und backe sehr gerne – Käsekuchen und Currys sind meine Spezialitäten. Dass ich mein Obst und Gemüse nun auf lokalen Märkten – und in einer unbeschreiblichen Qualität – einkaufen kann, ist das Größte für mich. Diese Tomaten, Mangos, Zucchinis, Avocados – einfach köstlich!

Durch meinen Teilzeit-Job habe ich endlich Zeit, mich sozial zu engagieren. Ich unterstütze verschiedene NGOs auf Teneriffa, damit die Insel ein so schönes Naturparadies bleibt: Beach-Cleanings, Info-Veranstaltungen und Beseitigungsaktionen gegen die invasive Pflanze “Rabo de Gato” stehen regelmäßig an.

Eva Schubert

Viele weitere interessante Infos bietet Eva unter diesem Link:

https://aufdersonnenseite.de/ueber-mich/referenzen/attachment/interview-eva-schubert-teneriffa-auswanderin/

P.S.

Da Eva eine Freundin einer meiner Töchter ist, könnte ich eventuell einen Kontakt zu ihr herstellen.

Auch Literaturhinweise könnte ich vermitteln. Sie sind aber auch, so viel wie ich es weiß, im Internet zu finden.

Für spontane Fragen bin ich unter der E-Mail-Adresse hillahueuet@t-onlinde.de zu erreichen.

Hildegard van Hüüt