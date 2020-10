Auch wenn der GENERALI KÖLN Marathon 2020 wegen der Corona-Pandemie-Vorsichtsmaßnahmen nicht am 4. Oktober mit den in den letzten Jahren üblichen 20.000 Teilnehmern in Köln-Deutz gestartet werden konnte, nahmen mehr als 3.000 begeisterte Läufer an seiner virtuellen Variante teil. Aus vielen Städten in der ganzen Welt waren Anmeldungen bei dem in Köln tätigen Orgateam  eingegangen, die Teilnehmer wollten ihre Köln-Marathon-Serie aufgrund ihres sportlichen Ehrgeizes einfach nicht abreißen lassen.

Besonders der Zieleinlauf im Schatten des weltbekannten Domes gehört auch für einige Xantener und Alpener Läufer zu den Momenten, die für „Gänsehaut-Feelings pur“ sorgen. Von diesen unvergesslichen Gefühlen angespornt, sah sich die LG –Alpen-Läuferin Christina van Hüüt animiert, in der Stadt des „kleinen Bruders“ ein virtuelles Lauftreffen anzubieten. Hilfreiche Unterstützung fand die ambitionierte Läuferin bei ihrer Vereinskameradin Judith Tooten und bei vielen weiteren Mitgliedern ihres Vereins. Eine von dem Veranstaltungsteam in Köln angebotene App sollte allen gemeldeten Teilnehmern während ihres Laufes eine direkte Verbindung nach Köln ermöglichen, auch die Kenntnisnahme des Platzes in der Ergebnisliste wurde garantiert, und von diesen Top-Angeboten konnten die meisten Läufer auch tatsächlich bestens Gebrauch machen.

Die Kunde von dem Angebot eines virtuellen Köln-Marathons in Xanten verbreitete sich über Strava- ein soziales Netzwerk zum Tracking von internetbasierten sportlicher Aktivitäten – schnell in weiten Teilen des Leichtathletikverbands Nordrhein. Und so verlegte eine Vielzahl von Leichtathleten ihre Trainingsläufe am Sonntagmorgen an die Xantener Südsee, allen voran der LV Marathon Kleve mit seinem Trainer Gerd Mölders, dessen „Schüler“ Max Kalscheuer rasch für die Kooperation seines Vereins mit der LG Alpen sorgte. Auch vom TSV Weeze und von dem Leichtathletik-Verein Hadi Wesel kamen einige Läufer an die Xantner Südsee und absolvierten dort ihr Training.

Die drei Marathonläuferinnen Annika und Christina van Hüüt sowie Judith Tooten gehörten natürlich zu den ersten Startern, mit ihnen begaben sich auch einige Halbmarathonis und die ersten Läufer der zwei Staffeln auf die sieben Kilometer lange Strecke.

Mit neuer Bestzeit finishte Judith Tooten ihren Marathon in sensationellen 3:13: 18 Stunden. Mit diesem tollen Ergebnis führt sie die Liste aller weiblichen „Köln-virtuell“-laufenden Teilnehmerinnen an, Christina van Hüüt belegt mit einer Zeit von 3:51: 04 Platz vier in der Gesamtergebnisliste der Frauen. Schwester Annika hätte sich mit 3:30 Std. den zweiten Platz erlaufen, bei ihr hat die Verbindung nach Köln über die App aber leider nicht einwandfrei funktioniert.

Sehr zufrieden mit ihren Marathon-Ergebnissen zeigten sich Christoph Schulte-Werfling, Andreas Bours und Christian Grootz, wobei Schulte-Werflinghoff in 3:13:18 nur Tooten auf ihre neue Bestzeit gezogen hatte. Bours finishte in 3:15 Std, und für Grootz sprang mit 4:27:34 auch eine persönliche Bestzeit heraus. Als schnellste Halbmarathon-Läuferin kam Judith Gottwald ins Ziel, gefolgt von Carina Zehm und Sarah Hermann. Luca Fröhling vom LV Marathon Kleve, der als schnellster Halbmarathon-Läufer in 1:21:19 Std. finishte, zog seinen Lauffreund Alexander Ukley zur persönlichen Bestzeit (1:21:51). Ihnen folgten Jens Gisbers, Sascha Czogolla und Dave Mölders; auch Mölders war als „Hase“ unterwegs und zwar für seinen Laufkollegen Czogolla, der mit einer persönlichen Bestzeit von 1:24:12 im Ziel ankam. .

Die Staffelläufer von Hadi Wesel, unter ihnen Andre Winnen, benötigten knapp 2:50 Stunden für den Marathon, eine zweite Staffel - unter ihnen Judith Joosten und Anne Langenberg - erlief den Marathon in knapp drei Stunden.

Zu den Zuschauern, die sich rund um die Xantener Nordsee aufhielten, gehörten auch der Moderator Laurenz Thissen und seine Gattin Helga. Die Gattin erhielt ein Röschen als Zeichen der Verehrung zur Begrüßung, den Läuferinnen wurden sie nach dem Zieleinlauf oder bei der Verabschiedung überreicht.