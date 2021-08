Lange war es still in den Sporthallen Deutschlands. Langsam aber sicher kehrt wieder ein Hauch Normalität zurück. So verlief der Trainingsstart bei den Xantener Basketballern weitestgehend problemlos und nach den Sommerferien, in denen weiterhin Training angeboten wird, geht es los mit der Vorbereitung auf die Ende September beginnende Einspielrunde. Anfang 2022 startet dann die reguläre Saison. So zumindest der aktuelle Plan seitens WBV.

Der Vorstand ließ die Pause nicht ungenutzt und brachte viele interne Dinge auf den Weg. So wird es zum Saisonstart eine neugestaltete Homepage geben. Die vorhandene Homepage erfüllte viele Jahre Ihren Zweck, doch eine Überarbeitung war lange überfällig. Gerade auch, um im mobilen Zeitalter den aktuellen Standards zu entsprechen.

Zur neuen Homepage gesellt sich dann auch gleich ein neuer Webshop, in dem die ebenfalls neugestaltete Vereinskollektion erworben werden kann. Als besonderen Dank an all die aktiven Mitglieder, Coaches und Schiedsrichter, die dem Verein während der langen Pause die Treue gehalten haben, hat der Verein einen Schwung Shirts bestellt, die in Kürze an alle verteilt werden. Dazu gesellt sich noch eine weitere kleine Überraschung.

In Xanten werden Grundschüler und Schüler der 5. Klassen zum Minibasketball eingeladen. Vier Wochen lang dürfen die interessierten Kinder ganz unverbindlich zum Xanten Romans Schnuppertraining kommen. Mitzubringen ist lediglich Sportzeug und Mineralwasser.

Weitere Infos gibt es beim Geschäftsführer Tim Schreurs unter tim.schreurs@xanten-romans.de