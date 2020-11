Unter dem Motto „Komm doch mit ins digitale Zeitalter!“ bietet der Caritasverband MoersXanten e.V. eine digitale Sprechstunde an. Begleitend wurde ein Konzept mit Unterstützungs- und Krisenangeboten entwickelt. Um das Angebot für alle zugänglich zu machen, wurden Tablets angeschafft. Diese Geräte verleiht der Caritasverband MoersXanten e.V. in den Dienststellen der Seniorenberatung in Moers und dem SozialPsychiatrischen-Zentrum an Interessierte.



Moers/Xanten. Im ersten Corona-Lockdown wurde deutlich, wie hoch der Beratungs- und Betreuungsbedarf beivielen Menschen war. Insbesondere für psychisch erkrankte Menschen war die Isolation mit großen Schwierigkeiten verbunden. Dringend benötigte Beratungs- und Unterstützungsangebote durften nicht mehr angeboten werden. Aber auch Senioren, die aus Sorge vor dem Virus nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen konnten, standen vielfach vor Problemen. Der Caritasverband möchte hier die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters nutzen und helfen, Menschen aus der Isolation zu holen und die Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern. Dazu werden eine Online-Sprechstunde sowie verschiedene Workshops und Schulungen angeboten. Damit das Angebot von allen Interessierten genutzt werden kann, werden insgesamt 19 Tablets als Leihgeräte für Interessierte zur Verfügung gestellt.