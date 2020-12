Bewohner des Xantener Ortsteils Wardt brauchen trotz Corona nicht komplett auf die beliebte Sternsinger-Aktion zu verzichten. Die lokalen Organisatoren teilen dzu mit:

Liebe Wardterinnen und Wardter,

die weltweite Corona-Pandemie und deren Auswirkungen stellen uns alle vor ganz neue Herausforderungen. Dennoch – oder auch gerade deswegen – organisieren wir derzeit die kommende Sternsingeraktion in unserer Gemeinde. Uns allen ist klar, dass wir dabei nicht auf die gewohnten Routinen zurückgreifen können, dass die Aktion völlig anders wird als in den Vorjahren und dass wir zahlreiche Regeln und Vorgaben berücksichtigen müssen.

Und dennoch: Unter dem Leitgedanken „Sternsingen – aber sicher!“ wollen wir gemeinsam mit den Mädchen und Jungen der Gemeinde auch diesmal den Segen zu den Menschen bringen und Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln! Das Motto der diesjährigen Aktion ist: „Kindern Halt geben – In der Ukraine und weltweit“

Gemeinsam mit den anderen umliegenden Gemeinden haben wir uns gewissenhaft auf diese besondere Aktion vorbereitet. Ein Hygienekonzept liegt vor, die Abläufe von Vorbereitung und Aktion sind an die geltenden Corona Regelungen angepasst, und auf manch liebgewonnene Tradition müssen wir schweren Herzens verzichten, wie z.B. auf das Singen an den Türen.

Somit möchten wir am 02.01.2021 zwei „Sternsinger-Anlaufstellen“ für die Gemeinde Wardt einrichten. Diese sollen der Pavillon an der Kirche und der Dorfplatz im Feriendorf sein. Dort können alle Bürger ihre Spenden in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr an die Sternsinger übergeben.

Des Weiteren werden Spendentüten am Brötchenwagen ausliegen, über die auch unabhängig von diesem Termin für die Sternsingeraktion gespendet werden kann. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, direkt auf ein extra hierfür eingerichtetes Spendenkonto zu überweisen (siehe QR-Code bzw. Link unten).

Wir freuen uns, wenn Sie uns auch in diesem Jahr unterstützen.

Gemeinsam schaffen wir das sicher!

Herzliche Grüße

Ihre Wardter Sternsinger