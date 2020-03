Alpen. Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Mittwoch, 11. März, einen Hinweis auf einen "Steinewerfer" gegeben hatte.

Der gesuchte Mann war mit dem Auto in Alpen-Veen unterwegs. Gegen 15.32 Uhr sprach er eine Polizeistreife an: Ein Mann warf auf der Veener Straße mit Steinen auf vorbeifahrende Wagen. Die Polizei konnte den 43-jährigen Tatverdächtigen antreffen.

Weil die Polizeibeamten schnell zum Tatort fahren wollten, war mit dem Hinweisgeber vereinbart worden, dass er sich telefonisch bei der Polizei meldet. Das hat er allerdings nicht getan.

Der gesuchte Autofahrer fährt einen älteren, schwarzen Mercedes mit Ortskennung WES-??-??. Der Mann war 25-30 Jahre alt, hatte kurze, schwarze Haare, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprach akzentfrei Deutsch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.