"Ernte-DANK: Unseren Dank zum Ausdruck bringen, wofür? Für die vielen Feiern, die uns genommen wurden? Für den viel zu kleinen Mais? Für die lieben Menschen, die wir nur auf Abstand sehen durften? Und doch ist da etwas, was gewachsen ist. Und doch ist da etwas für das wir auch in diesem, so verkorksten, Jahr dankbar sein können.", heißt es in der Ankündigung der katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen.

"Deshalb feiern wir gemeinsam: Wir feiern draußen Gottesdienst am 11. Oktober, um 9.30 Uhr hinter der katholischen Kirche St. Vinzenz Bönninghardt (Bönninghardter Straße 140).", heißt es weiter. Dort findet sich auf der großen Wiese viel Platz, um den Abstand zu wahren.

Die Organisatoren bitten darum nach Möglichkeit eine eigene Sitzgelegenheit mitzubringen und sich der Witterung entsprechend zu kleiden.

Mitgestaltet wird dieser Open-Air-Gottesdienst auch vom Kirchenchor St. Vinzenz Bönninghardt.

Alle, vor allem die Familien, sind herzlich vom Ortsausschuss Bönninghardt der Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen eingeladen.