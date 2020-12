In diesem Jahr verlief die Sternschnuppenaktion aufgrund der Corona-Pandemie mal ganz anders. Die Sternschnuppen mit den Kinderwünschen der Alpener Kinder hingen nicht wie sonst an dem geschmückten Weihnachtsbaum beim Weihnachtsmarkt in Menzelen-Ost, sondern wurden in enger Zusammenarbeit mit Andrea Vogt und Gisela Ladwig vom Ortsauschuss St. Walburgis Menzelen-Ost kontaktlos per Mail, über Facebook oder per Telefon ausgeteilt.

Die Nachfrage war überwältigend, sodass innerhalb kurzer Zeit 105 Kinderwünsche vergeben wurden. Auch wurden die Geschenke nicht wie sonst im gemütlichen und weihnachtlich dekorierten Wohnzimmer der Ehrenvorsitzenden Irmgard Gräven ausgeteilt, sondern von den aktiven „Wichteln“ des Kinderschutzbundes Irmtraut Gluzek und Emmi Braems zu den Familien gebracht und dort kontaktlos und natürlich ohne, dass die Kinder etwas davon bemerkt haben, übergeben.

Bei allen Einschränkungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat, war es dem KSB OV Alpen wichtig, die Wünsche der Kinder, die aus unterstützungsbedürftigen Familien stammen, nicht aus dem Blick zu verlieren. Dank der vielen Sach- und Geldspenden, war es möglich über 100 Kindern einen Weihnachtswunsch zu erfüllen und damit ihre Eltern zu entlasten.