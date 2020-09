„It's your Future“ lautet der Titel des Kulturrucksacks. Unter diesem Motto werden rund um das Thema Nachhaltigkeit Workshops für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren angeboten.

Gemeinsam mit dem Bau – und Kunstschlosser Markus Brake veranstaltet der Jugendtreff Moosfelde den Upcycling-Workshop „Alles nur Schrott – Jeder ist seines Objektes Schmied‘. In diesem Workshop geht es darum, unter fachkundiger Anleitung aus Altmetall und Schrott neue Objekte oder Skulpturen zu schmieden. Der erste Tag soll unter anderem genutzt werden, um auf dem Schrottplatz auf Materialsuche zu gehen.

„Alles nur Schrott‘‘ findet vom 9. Oktober bis zum 6. November jeweils freitags von 14.30 bis 19 Uhr in der Kunstschmiede Brake, zu den Ohlwiesen 10a in Neheim, statt. Ein Termin zur Vorbereitung und Durchführung einer Ausstellung der Objekte wird mit allen Teilnehmer*innen gemeinsam vereinbart.

Der Workshop wird vom Land NRW finanziert und ist somit kostenfrei für die Teilnehmer*innen. Die Jugendlichen können sich unter Tel. 02932/892301 oder Tel. 0151/67704058 bei Dennis Kieslich anmelden.