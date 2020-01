Am 1. April wird wieder die Ehrenamtskarte im Rathaus in Ense ausgegeben. Bewerbungsformulare können bis zum 15. Februar in der Gemeindeverwaltung abgegeben werden.

Ausgehändigt wird die Ehrenamtskarte an Bürgerinnen und Bürger, die mindestens fünf Stunden pro Woche bzw. 250 Stunden pro Jahr ehrenamtlich ohne Aufwandsentschädigung nachweislich tätig sind. Der Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit spielt hierbei keine Rolle. Sind Enser in mehreren Ehrenämtern tätig, können die Stunden zusammengefasst werden.

Für die Beantragung muss ein Bewerbungsformular ausgefüllt werden. Dieses ist im Rathaus erhältlich oder auf der Homepage der Gemeinde Ense www.gemeinde-ense.de. Bei mehreren Ehrenämtern ist jeweils ein separates Bewerbungsformular beizubringen.

Vergünstigungen in ganz NRW



In Ense sind 71 Personen im Besitz einer Ehrenamtskarte. Sie sind berechtigt, Vergünstigungen in ganz NRW in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen zur Ehrenamtskarte werden auf der zentralen Website www.engagiert-in-nrw.de des Landes NRW veröffentlicht. Ansprechpersonen im Rathaus sind Kristina Jost unter Tel. 02938/980215 und Kirsten Sedlbauer unter Tel. 02938/980106.