„Es grünt so grün” zitierten die Wanderinnen und Wanderer des SGV Neheim in Anlehnung an das Musical "My Fair Lady". Doch es waren nicht Spaniens Blüten, sondern der Grünkohl, der sie dazu animierte.



Zum Abschluss der Wanderung wurde das Gericht mit allem schmackhaften Zubehör in der Gaststätte Almhütte in Dreihausen aufgetischt.Nach dem Start am Wanderheim hatte Dörte Kieseheuer als Wanderführerin die Teilnehmer zwei Stunden durch die heimischen Wälder geführt. Dabei bekamen sie auch einen Eindruck von den schweren Schäden, die Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer in großen Forstbereichen angerichtet haben.