9. Karneval der Generationen findet am Dienstag, 18. Februar, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr (Einlass ab 13.30 Uhr) in der Schützenhalle Bruchhausen statt. Es gibt noch Restkarten.

"Feiern, tanzen und schunkeln Sie mit, wenn die drei Karnevalsgesellschaften HÜKAGE, KLAKAG und Blau-Weiß Neheim mit ihren zum Teil ganz besonderen Prinzenpaaren, Solotänzerinnen und Tanzgarden, mit “Kälber Helau“, „Arnsberg Mäntau“ und“Möppel Wau-Wau“ durch ihr närrisches tolles Programm führen", laden die Organisatoren - der Seniorenbeirat und die Fachstelle Zukunft Alter der Stadt Arnsberg - ein. Viele ehrenamtliche Helfer kümmern sich wieder um das Wohlergehen der Gäste

Restkarten in den Stadtbüros



Die Eigenbeteiligung für Kaffee und Kuchen beträgt 6 Euro, es gibt noch einige Karten in den Arnsberger Stadtbüros. Platzreservierungen nimmt Wolfram Stein vom Arnsberger Seniorenbeirat entgegen unter Tel. 02931/ 77923 oder per E-Mail an: wolf.stein@gmx.net