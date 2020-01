Sternsinger waren auch in Oeventrop wieder fleißig für die gute Sache unterwegs

Gemeinsam für den Frieden, im Libanon und weltweit - unter diesem Motto haben sich am Sonntag in der Gemeinde Hl. Familie Oeventrop 60 Mädchen und Jungen auf den Weg gemacht.

Mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B*20" brachten sie in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen und sammelten für die Not leidenden Kinder im Libanon und weltweit. Einen Teil der Süßigkeiten, die die Kinder geschenkt bekommen, gehen in diesem Jahr an das Café Inka/FAIR-Teiler in Arnsberg. Ein Dankeschön allen Spendern.