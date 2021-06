ARNSBERG. Seit dem 15. Februar waren zehn Soldateninnen und Soldaten der Bundeswehr an drei Standorten des Klinikums Hochsauerland im Einsatz. Die „Helfer in Uniform“ aus der 4. und der 1.

Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 aus Ahlen haben in den vergangenen 16 Wochen tatkräftige Unterstützung bei der Bewältigung der Covid-19 Pandemie geleistet und wöchentlich bis zu 4.000 Corona-Schnelltests in eigens eingerichteten Testzentren bei Patienten und Beschäftigten des Klinikums durchgeführt. Zudem haben die Soldaten ebenfalls tatkräftig im Impfzentrum des Klinikums mitgearbeitet. Am 4. Juni endete der Einsatz nun.

Ein Dankeschön an die „Helfer in Uniform“

Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums Hochsauerland zeigte sich beeindruckt von der hervorragenden Unterstützungsleistungen und der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit den „Helfern in Uniform“ und sprach den Soldatinnen und Soldaten für die tatkräftige und großartige Leistung den besonderen Dank und Anerkennung des Klinikums aus. Markus Bieker, Geschäftsführer der Klinikum Hochsauerland Infrastruktur GmbH,

überreichte im Rahmen einer kleinen Verabschiedung eine Dankurkunde. Stellvertretend für die Soldatinnen und Soldaten der 4. und der 1. Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 aus Ahlen nahm der Chef der 1. Kompanie, Herr Major Baron von Düsterloh, den Dank entgegen.

„Der Dank des Klinikums gilt neben dem Aufklärungsbataillon 7 ausdrücklich auch dem Kommando für Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin unter der Führung von Generalmajor Karsten Breuer sowie den nachgeordneten Dienststellen für die oftmals schnelle und unbürokratische Hilfe bei Genehmigung der sogenannten Hilfeleistungsanträge , ebenso dem Hochsauerlandkreis für die Bearbeitung der Anträge“, sagte Markus Bieker.