Kleine Wildwald-Experten kümmern sich um den Wald

12 Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren treffen sich seit Mai vergangenen Jahres regelmäßig im Wildwald Voßwinkel, um zu Experten im "wilden Wald" zu werden. In ihrer „Waldzeit“ haben sie viel erlebt.

Die Kindergruppe unter Leitung von Martin Runkel hat bereits bei der Kleintierversorgung geholfen, dem Wildheger über die Schulter geblickt, den Bachlauf im Marderhundgehege freigeräumt, Futterhäuschen für Eichhörnchen gebaut, junge Erlen auf der Schweinewiese abgeschnitten und so einiges mehr.

Harvester beobachtet



Vor kurzem haben die angehenden Wildwald-Experten den Vollernter, einen sog. Harvester, bei der Aufarbeitung in einem Fichtenbestand beobachtet. Dann folgte sozusagen der nächste Schritt: die Kinder haben Bäume gepflanzt. Nachdem die Forstwirte mit dem Bohrgerät vorgearbeitet hatten, wurden mit Spaten und Feuereifer 50 junge Lärchen und Kiefern in den Waldboden gesetzt.

Neuer Kurs startet im April



Ende März ist das letzte Treffen der bestehenden Gruppe. Dies wird zusammen mit dem Freundeskreis „Menschen helfen Menschen Wickede (Ruhr)“ und der Malteser Betreuung Wimbern mit einer gemeinsamen Kochaktion am Lagerfeuer gefeiert. Und natürlich wird dann auch der „WILDWALD-Experte“ überreicht - "eine wertvolle Auszeichnung, die man nicht kaufen kann", so die Organisatoren.

Der nächste Kurs startet am 25. April. Mehr Infos gibt´s auf www.wildwald.de.