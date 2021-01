Hochsauerlandkreis. Zu einer digitalen Bürgersprechstunde lädt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg alle interessierten Bürgerinnen und Bürger für Mittwoch, 20. Januar, von 16 bis 18.30 Uhr herzlich ein. Die Sprechstunde findet aufgrund der Corona-Pandemie telefonisch oder per Zoom statt. Interessierte Bürger melden sich bitte vorab im Wahlkreisbüro zu einer Terminabsprache unter der Telefonnummer 0291/6623 oder aber per E-Mail an patrick.sensburg.ma06@bundestag.de.